Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è Place de la Tremoille Laval

mercredi 12 août 2026 · Place de la Tremoille · Laval

Informations pratiques

Laval

Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è

Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 13:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château

Amélie de Sercey-Granger Médiatrice du patrimoine à Laval Patrimoine ville de Laval

Gratuit

Sans réservation .

Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard

L’événement Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME