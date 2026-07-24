Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è Place de la Tremoille Laval
mercredi 12 août 2026 · Place de la Tremoille · Laval
Informations pratiques
Laval
Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è
Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 13:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château
Amélie de Sercey-Granger Médiatrice du patrimoine à Laval Patrimoine ville de Laval
Gratuit
Sans réservation .
Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard
L’événement Les cafés d’histoire Portraits de photographes lavallois fin 19è/début 20è Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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