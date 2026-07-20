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AGENDA · Laval

Visite La Microfolie des musées d’art Laval

lundi 17 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
40 Rue du Britais
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Visite La Microfolie des musées d’art

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Les visites très très privées
Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion

Gratuit sur réservation   .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Very, Very Private Tours

L’événement Visite La Microfolie des musées d’art Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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