Informations pratiques

Laval

Visite La Microfolie des musées d’art

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Les visites très très privées

Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion

Gratuit sur réservation .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Very, Very Private Tours

L’événement Visite La Microfolie des musées d’art Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME