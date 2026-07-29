AGENDA · Laval
Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval
jeudi 6 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs !
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Atelier créatif avec le MANAS
Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Dès 3 ans .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family
L’événement Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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