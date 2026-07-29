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AGENDA · Laval

Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval

jeudi 6 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Tremoille
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs !

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Atelier créatif avec le MANAS

Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Dès 3 ans   .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family

L’événement Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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