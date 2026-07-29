Informations pratiques

Laval

Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs !

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille

Atelier créatif avec le MANAS

Gratuit

Certaines dates sont sur réservation

Dès 3 ans .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family

L’événement Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME