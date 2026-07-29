Les cafés d’histoire La notion pittoresque dans la peinture et la photographie lavalloise Place de la Tremoille Laval

mercredi 29 juillet 2026 · Place de la Tremoille · Laval

Informations pratiques

Laval

Les cafés d’histoire La notion pittoresque dans la peinture et la photographie lavalloise

Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château

Morgane Thorel Chargée des collections des musées d’art ville de Laval

Gratuit

Sans réservation .

Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard

L’événement Les cafés d’histoire La notion pittoresque dans la peinture et la photographie lavalloise Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME