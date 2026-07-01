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AGENDA · Laval

Les matins bambins Briques et clics Laval

jeudi 30 juillet 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Square de Boston
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les matins bambins Briques et clics

Square de Boston Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Atelier Lego en continu avec Graines de Briques

Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Dès 3 ans   .

Square de Boston Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family

L’événement Les matins bambins Briques et clics Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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