AGENDA · Laval
Les matins bambins Briques et clics Laval
jeudi 30 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les matins bambins Briques et clics
Square de Boston Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Atelier Lego en continu avec Graines de Briques
Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Dès 3 ans .
Square de Boston Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family
L’événement Les matins bambins Briques et clics Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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