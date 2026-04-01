2000 MÈTRES DOCUMENTAIRE/FICTION SONORE Lodève

Lodève

2000 MÈTRES DOCUMENTAIRE/FICTION SONORE

Quai Mégisserie Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Diffusion du documentaire/fiction sonore 2000 mètres de Claire Gatineau, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, animée par Maéva de Radio Pays d’Hérault.

Mercredi 29 avril 2026 à 19h à la Mégisserie à Lodève

Diffusion du documentaire/fiction sonore 2000 mètres de Claire Gatineau, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, animée par Maéva de Radio Pays d’Hérault.

Durant un printemps, Claire Gatineau s’installe pour écrire dans le village où ont vécu ses grands-parents un village où l’élevage de montagne est toujours présent . Depuis 50 ans dans cette région, la température a augmenté deux fois plus que la moyenne mondiale et les projections ne sont pas très réjouissantes. Elle rencontre les habitantes, habitants, les cousins, cousines, qui y vivent. Ils racontent leurs perceptions de ces changements. Elle leur demande aussi d’imaginer avec elle l’histoire qu’elle est venue écrire. Et si… un jour… dans 10 ans, 20 ans, un groupe extérieur au village venait s’installer à 2000 mètres sur les terres devenues alors les plus convoitées…

Réalisation Claire Gatineau, prise de son Claire Gatineau et Yves Robic, montage et mixage Yves Robic, production Farrago production avec le soutien du FACR et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une proposition du Théâtre dans la Forêt, en partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient et Radio Pays d’Hérault (RPH). Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et la Communauté de Communes du Lodévois & Larzac (CCLL). .

Quai Mégisserie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 83 88 31 39 production@parlatges.org

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English :

Screening of Claire Gatineau’s documentary/sound fiction 2000 mètres, followed by a meeting with the director, hosted by Maéva from Radio Pays d’Hérault.

L’événement 2000 MÈTRES DOCUMENTAIRE/FICTION SONORE Lodève a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC