RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT Lodève
RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT Lodève samedi 25 avril 2026.
Lodève
RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT
6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Rencontre avec Jacky Schwartzmann, pour son livre Killing Me Softly paru à la Manufacture de Livres.
Rencontre avec Jacky Schwartzmann, pour son livre Killing Me Softly paru à la Manufacture de Livres.
L’histoire Tueur à gages, Madjid Müller accepte un contrat inhabituel exécuter un homme accusé de pédophilie sous les yeux de celui qui fut sa victime, devenu prof à Sciences Po. Quand Madjid découvre que la cible est un vieillard sénile domicilié dans un EHPAD à Besançon, il estime que cette vengeance n’a aucun sens. C’est le début des embrouilles… .
6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27 commande@unpointuntrait.fr
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English :
Interview with Jacky Schwartzmann, for his book Killing Me Softly published by Manufacture de Livres.
L’événement RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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