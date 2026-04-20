Lodève

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre avec Jacky Schwartzmann, pour son livre Killing Me Softly paru à la Manufacture de Livres.

Rencontre avec Jacky Schwartzmann, pour son livre Killing Me Softly paru à la Manufacture de Livres.

L’histoire Tueur à gages, Madjid Müller accepte un contrat inhabituel exécuter un homme accusé de pédophilie sous les yeux de celui qui fut sa victime, devenu prof à Sciences Po. Quand Madjid découvre que la cible est un vieillard sénile domicilié dans un EHPAD à Besançon, il estime que cette vengeance n’a aucun sens. C’est le début des embrouilles… .

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27 commande@unpointuntrait.fr

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English :

Interview with Jacky Schwartzmann, for his book Killing Me Softly published by Manufacture de Livres.

L’événement RENCONTRE À LA LIBRAIRIE UN POINT UN TRAIT Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC