BOUCLE GOURMANDE A VELO DE FERME EN FERME 2026

259 Rue de la Draille Lodève Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Partez à la rencontre des producteurs engagés du Lodévois Larzac Haut Orb qui ouvrent leurs portes à l’occasion du festival De Ferme en Ferme. Cette boucle guidée (50km et 600m de dénivelé) nous fera découvrir 3 productrices du territoire (ânes, arboriculture, olives, maraichage, transformation légumes, jus et savons).

Partez à la rencontre des producteurs engagés du Lodévois Larzac Haut Orb qui ouvrent leurs portes à l’occasion du festival De Ferme en Ferme. Cette boucle guidée (50km et 600m de dénivelé) nous fera découvrir 3 productrices du territoire (ânes, arboriculture, olives, maraichage, transformation légumes, jus et savons), leur activité et leur lieu de travail, et nous permettra de déguster des produits bons et sains. Vous aurez possibilité d’acheter des produits sur place pour ramener chez vous, emmenez vos sacoches!

David sera votre guide (moniteur vélo et agro-écologue).

Venez comme vous êtes, mais avec un vélo et un équipement adapté à la pratique du vélo en toute sécurité. .

259 Rue de la Draille Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 98 90 52 15 david@rayons-daventure.fr

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English :

Meet the committed producers of the Lodévois Larzac Haut Orb region who are opening their doors for the De Ferme en Ferme festival. This guided loop (50km and 600m ascent) will introduce you to 3 local producers (donkeys, arboriculture, olives, market gardening, vegetable processing, juices and soaps).

L’événement BOUCLE GOURMANDE A VELO DE FERME EN FERME 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC