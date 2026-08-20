2041, Odyssée de la Culture, Europa Nantes, Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes
Informations pratiques
2041, Odyssée de la Culture Jeudi 17 septembre, 18h00 Europa Nantes Loire-Atlantique
Gratuit : 0€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Plusieurs personnalités tous azimuts nous livreront leur vision prospective de la culture à Nantes dans 15 ans. Une manière réflexive de souffler les 15 bougies de Stereolux en regardant loin devant.
Europa Nantes 90 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/2041-odyssee-de-la-culture-17092026-1600 »}]
Stereolux fête ses 15 ans
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