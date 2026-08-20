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2041, Odyssée de la Culture, Europa Nantes, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Europa Nantes · Nantes

2041, Odyssée de la Culture, Europa Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Europa Nantes
Adresse
90 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit : 0€

2041, Odyssée de la Culture Jeudi 17 septembre, 18h00 Europa Nantes Loire-Atlantique

Gratuit : 0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Plusieurs personnalités tous azimuts nous livreront leur vision prospective de la culture à Nantes dans 15 ans. Une manière réflexive de souffler les 15 bougies de Stereolux en regardant loin devant.

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Stereolux fête ses 15 ans

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