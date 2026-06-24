Les Initiations gratuites de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 19:30 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000

06 87 73 66 35



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