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Les Initiations gratuites de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes
vendredi 21 août 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 19:30 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public
Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal
Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000
06 87 73 66 35
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