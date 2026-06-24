UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Les Initiations gratuites de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

vendredi 21 août 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes

Les Initiations gratuites de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30
Lieu
Place Petite Hollande / Ile Gloriette
Adresse
Ile Gloriette
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Gratuit sans réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 19:30 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit Gratuit sans réservation Adulte, Etudiant, En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public, Jeune Public 

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Centre-ville Nantes 44000
06 87 73 66 35


Afficher la carte du lieu Place Petite Hollande / Ile Gloriette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)