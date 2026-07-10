Cette nuit, une chouette m’a dit – de Morgane Le Cuff – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 16:00 – 16:50

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Musique et contes – pour enfants à partir de 4 ans Langue de velin, ourailles de chat d’bouâz, langaïje des bétes tu comprenras !Une araignée à plumes, un loup enfermé dans une cage et l’élégante reine des grenouilles peuplent les histoires de Morgane Le Cuff qui navigue entre différentes formes d’oralité : du chant au conte, du mouvement au rire, accompagnée de sa harpe et de ses percussions.Ce spectacle introduit quelques phrases de gallo, langue de Haute Bretagne parlée par la grand-mère de la conteuse et encore parlée par 200 000 personnes en Bretagne, dans ce moment vivant, simple et un peu magique, entre histoires et musique. Morgane Le Cuff : musique & conte Durée : 50 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Breil – Barberie Nantes 44100



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