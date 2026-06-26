Achopper – Une exposition de dessins et de peintures Galerie Morphose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 13:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Achopper : Buter du pied sur un obstacle, trébucher, se trouver arrêté par une difficulté.Nous connaissons tous ce moment. Celui où quelque chose résiste. Un imprévu, un détour, une faille dans le parcours que l’on croyait tout tracé. Ce bref instant de déséquilibre où l’on vacille avant de retrouver son mouvement.ACHOPPER prend ce moment comme point de départ. Les œuvres de Persu, Ador et Pedro racontent chacune à leur manière notre façon d’avancer au milieu des obstacles. Chez Persu, les lettres se construisent dans les marges, nourries par les lieux abandonnés et les chemins de traverse. Chez Ador, des personnages maladroits, drôles et touchants nous tendent un miroir décalé de notre condition. Chez Pedro, humains et animaux se confondent dans un équilibre fragile, toujours en tension, quelque part entre la chute et l’élan.Ici, la difficulté n’est ni un drame ni une fatalité. Elle devient matière à créer, à observer, à inventer. Une occasion de déplacer le regard, de transformer l’accroc en langage, le faux pas en récit. Cette exposition refuse les barrières. Il n’y a pas de bonne manière de regarder une œuvre. Pas de code à maîtriser, pas de diplôme à présenter à l’entrée, pas de connaissances préalables à posséder. Seulement de la curiosité. ACHOPPER est une invitation à prendre le risque du regard, à accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, à se laisser surprendre. Parce que l’art n’appartient à personne en particulier. Il appartient à ceux qui s’arrêtent, regardent, ressentent et poursuivent leur chemin, peut-être un peu autrement qu’avant. Exposition du 25 juin au 1er août 2026 :Mardi au jeudi de 13h à 18h30 / Vendredi et samedi de 11h à 18h30

Galerie Morphose Nantes 44000

https://galeriemorphose.com/



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