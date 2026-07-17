Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes

jeudi 20 août 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes

Informations pratiques

Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars 20 août – 24 septembre, certains jeudis Maison de quartier Madeleine champ de mars Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Maison de quartier Madeleine champ de mars 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 73 66 35 »}]

Initiations gratuites tango argentin

Emmanuelle Calac