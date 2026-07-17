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Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes

jeudi 20 août 2026 · Maison de quartier Madeleine champ de mars · Nantes

Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars, Maison de quartier Madeleine champ de mars, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier Madeleine champ de mars
Adresse
22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes
Ville
44262 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Les Initiations de tango gratuites de Madeleine Champ de Mars 20 août – 24 septembre, certains jeudis Maison de quartier Madeleine champ de mars Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Maison de quartier Madeleine champ de mars 22 rue Emile Pehant, 44000 Nantes, 44000 Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 73 66 35 »}]
Initiations gratuites tango argentin

Emmanuelle Calac

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