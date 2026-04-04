205 ans d’histoire de la forêt française se sont déjà écrits ici, poursuivons !, Arboretum National des Barres, Nogent-sur-Vernisson

Informations pratiques

205 ans d’histoire de la forêt française se sont déjà écrits ici, poursuivons ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Arboretum National des Barres Loiret

Prévoir des vêtements de pluie si le temps est menaçant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Philippe André de Vilmorin acquiert le domaine des Barres en 1820 et le place ainsi sur la voie de sa destinée forestière. Car c’est à partir de ce moment que plus de 200 ans d’histoire de la forêt française vont s’écrire ici ! La recherche et l’éducation vont en effet prendre leur essor sous différentes formes et contribuer à transformer la forêt française qui en avait tant besoin, puisque qu’elle avait atteint à cette époque, sa superficie minimale historique. Dépendance stratégique en bois d’œuvre, inondations, éboulements de roches, érosion et avancée des dunes dans les terres furent ainsi limités grâce au travail de tous les forestiers issus de cette école prestigieuse !

Nous vous accueillerons sur un stand d’exposition pour vous faire découvrir les différents volets de la très riche histoire du Domaine des Barres. Puis, nous vous inviterons à voyager dans ce lieu lors d’une visite commentée ! Il ne s’agira pas seulement de vous conter un passé glorieux. Nous envisagerons ensemble un avenir que nous souhaitons respectueux de l’histoire du site par une valorisation de ses bâtiments historiques abandonnés, de son patrimoine végétal exceptionnel et par la poursuite de la diffusion des connaissances sur l’arbre et la forêt.

L’arbre est l’un des éléments essentiels pour lutter contre la crise climatique. Or, le domaine des Barres est conçu dès son origine pour nous aider à franchir ce genre d’obstacle historique, valorisons-le !

Arboretum National des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire 0648420387 https://mlcnogentsurvernisson.blogspot.com/ https://www.arboretumdesbarres.fr/ Le Domaine des Barres est un site historique d’éducation et de recherche sur les arbres et la forêt. Dès 1873, le site accueille l’école primaire de sylviculture, puis 10 ans plus tard, devant l’énergie déployée par son premier directeur Constant Gouet, l’État concentre ses efforts sur ce site pour créer une école secondaire qui acquiert rapidement une très grande renommée.

Depuis 150 ans, des milliers de forestiers œuvrant dans toute la France vont mettre en œuvre les savoirs acquis ici pour reboiser le pays. Ils vont contribuer ainsi à réduire sa dépendance stratégique en approvisionnement en bois, à protéger sa population des inondations épargnant d’innombrables vies humaines et à permettre à la biodiversité forestière de se redévelopper après la phase de surexploitation à l’œuvre à cette époque.

A chacune des guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, ces lieux achetés par l’État en 1866 jouent un rôle décisif en tant qu’hôpital militaire ou centre de formation pour la production d’énergie.

C’est cette aventure chargée d’histoire que nous vous proposons de découvrir ! Parking sur place dans la cour du Guignier, chemin du Lycée, fléchage prévu

Après 205 ans d’histoire sur l’arbre et la forêt. Poursuivons !

©Yann Dumas