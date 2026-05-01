Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

20ème anniversaire aïkido Hœrdt

20ème anniversaire aïkido Hœrdt samedi 16 mai 2026.

Adresse : 1 rue de la République

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Hœrdt

20ème anniversaire aïkido

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

  .

1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 20ème anniversaire aïkido Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

À voir aussi à Hœrdt (Bas-Rhin)