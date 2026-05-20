20ème anniversaire du Kaméléon Big Band Animations musicales Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble

20ème anniversaire du Kaméléon Big Band Animations musicales

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En ce dimanche de juin l’école de musique de la vallée et deux groupes de jazz d’Alsace se produisent en plein air afin de célébrer les 20 ans du Kaméléon Big Band.

Dans le cadre du 20ème anniversaire venez profitez des animations musicales du dimanche.

L’Ecole de Musique de la Vallée de Kaysersberg s’investit pleinement dans les manifestations marquant le 20e anniversaire du Kaméléon Big Band et vous propose un concert dans la Cour de l’Arsenal à partir de 10h. Avec la participation de l’orchestre à corde d’Iris Bois & Matthieu Braesch, de l’ensemble de flûtes de Joëlle Reinold et de l’ensemble de saxophones d’Anne Minoux- Kuhlmann.

Puis 2 quinttets de jazz poursuivront l’animation musicale, place de l’hôtel de ville.

POUR L’OCCASION est un groupe de musiciens basé en Alsace centrale dont le répertoire est orienté jazz, bossa nova et jazz funk.

JAM est un quintet de jazz composé de 5 amis musiciens qui se sont rencontrés dans divers big bands de jazz du centre-Alsace depuis plus de 15 ans, ce qui confère au groupe une solide complicité musicale. À travers le swing, le bebop, le groove ou le latin, Jam reprend des thèmes connus et méconnus du jazz, en faisant la part belle à l’improvisation, honorant ainsi la grande tradition des musiciens de jazz

Des bancs et tables seront prévus pour pouvoir profiter au maximum et pourquoi pas boire et déguster des gourmandises locales. 0 .

39 Rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 95 18 51 pierre.haessler@hotmail.fr

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English :

On this Sunday in June, the valley’s music school and two jazz bands from Alsace perform outdoors to celebrate the 20th anniversary of the Kaméléon Big Band.

L’événement 20ème anniversaire du Kaméléon Big Band Animations musicales Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg