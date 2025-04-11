Exposition La force de vivre Kaysersberg Vignoble

Exposition La force de vivre

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Créer est pour Linda Bougherara un acte vital. Par un papier né de fibres végétales, elle façonne des paysages sensibles où l’art devient refuge, combat et force de vivre.

Cette exposition vous propose de découvrir les oeuvres de l’artiste Linda Bougherara.

Créer, pour elle, n’est pas un geste décoratif. C’est un acte vital. Une nécessité intérieure. Une manière de tenir debout.

Son travail explore sans relâche la promesse d’un territoire des possibles, un espace libre où l’imaginaire, le corps et la matière dialoguent sans frontières. En fabriquant elle-même son papier,l’artiste engage un processus lent, physique, presque organique, où la création devient transformation.

Le papier n’est plus un simple support il est mue,peau, empreinte du vivant. Il naît du mélange de végétaux — yucca, palmier,cactus, bambou, aloe vera, canne à sucre, renouée du Japon — dont les fibres s’entrelacent, se métamorphosent, se réinventent. De cette alchimie surgissent des cellules colorées, vibrantes, formant des paysages intérieurs, des territoires sensibles, ouverts et indéfinissables.

Dans cette exposition, l’Art est à la fois refuge et combat. Il permet de fuir la réalité — et dans le même mouvement, de s’y ancrer profondément.

La maladie, loin d’être niée, devient racine. Une force obscure mais nourricière. Une présence qui relie au vivant, à la terre, à l’essentiel. Créer, alors, devient un acte de survie, de lucidité et de joie.

Une affirmation puissante la force de vivre. 0 .

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 alexandramorardet@gmail.com

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English :

For Linda Bougherara, creating is a vital act. Using paper made from plant fibers, she fashions sensitive landscapes where art becomes refuge, combat and the force of life.

L’événement Exposition La force de vivre Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg