Kaysersberg Vignoble

20ème anniversaire du Kaméléon Big Band Concert à Sigolsheim

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:15:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez passez un agréable samedi soir le Kaméléon Big Band souffle ses 20 bougies avec ce superbe concert anniversaire de la grande formation du band.

Dans le cadre du 20e anniversaire du Kaméléon Big Band, un weekend Jazz est programmé les 13 et 14 juin à Kaysersberg Vignoble.

En première partie les élèves de l’école de musique EMVK.

Grand concert du Kaméléon Big Band au sein de l’Espace Pluriel avec ces talentueux musiciens et un répertoire varié.

Un grand moment musical en perspective. 0 .

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 95 18 51 pierre.haessler@hotmail.fr

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English :

Come and spend a pleasant Saturday evening as the Kaméléon Big Band celebrates its 20th birthday with this superb anniversary concert.

L’événement 20ème anniversaire du Kaméléon Big Band Concert à Sigolsheim Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg