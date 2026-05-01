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20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique Lescun dimanche 24 mai 2026.

Ville : 64490 Lescun

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique

Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Atelier créatif et artistique. Observation des herbiers de l’atelier de Curiosité   .

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74  contact@lejardindutempsquipousse.fr

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English : 20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique

L’événement 20ème Fête de la Nature Atelier créatif et artistique Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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