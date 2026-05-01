Lescun

20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste

Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Exploration botanique naturaliste. À l’aide de loupes et jumelles, découverte de quelques fleurs et de leurs caractéristiques .

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74 contact@lejardindutempsquipousse.fr

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English : 20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste

L’événement 20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn