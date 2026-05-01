20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste Lescun
20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste Lescun dimanche 24 mai 2026.
Lescun
20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste
Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Exploration botanique naturaliste. À l’aide de loupes et jumelles, découverte de quelques fleurs et de leurs caractéristiques .
Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74 contact@lejardindutempsquipousse.fr
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English : 20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste
L’événement 20ème Fête de la Nature Exploration botanique naturaliste Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn