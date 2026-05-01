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20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité Lescun

20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité Lescun

20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité Lescun samedi 23 mai 2026.

Ville : 64490 Lescun

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lescun

20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité

Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Découverte de la faune et de la flore du jardin sauvage et du potager de montagne.   .

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74  contact@lejardindutempsquipousse.fr

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English : 20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité

L’événement 20ème Fête de la Nature Jeu de piste sur la biodiversité Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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