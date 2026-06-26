20ème Nuit des Livres Esquelbecq

Informations pratiques

Esquelbecq

20ème Nuit des Livres

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La 20ème Nuit des livres a lieu le samedi 4 juillet avec une programmation riche et au cours de laquelle vous pourrez rencontrer le parrain de cet anniversaire, Dominique SAMPIERO dont vous pourrez écouter la lecture poétique et la marraine, Bérénice PICHAT, qui participera à une rencontre associée à son livre La petite bonne .

60 auteurs en dédicaces, 12 bouquinistes (à partir de 10 heures), des artisans du livre, des éditeurs, un libraire, des associations et des animations pour tous les âges, tous les goûts. Des ateliers, des rencontres, une performance slamée, une énigme autour d’un manuscrit disparu à rechercher en famille et pour clôturer la soirée un bal folk animé par la formation SMITLAP.

Gratuit

La 20ème Nuit des livres a lieu le samedi 4 juillet avec une programmation riche et au cours de laquelle vous pourrez rencontrer le parrain de cet anniversaire, Dominique SAMPIERO dont vous pourrez écouter la lecture poétique et la marraine, Bérénice PICHAT, qui participera à une rencontre associée à son livre La petite bonne .

60 auteurs en dédicaces, 12 bouquinistes (à partir de 10 heures), des artisans du livre, des éditeurs, un libraire, des associations et des animations pour tous les âges, tous les goûts. Des ateliers, des rencontres, une performance slamée, une énigme autour d’un manuscrit disparu à rechercher en famille et pour clôturer la soirée un bal folk animé par la formation SMITLAP.

Gratuit .

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 47 28 71 71 vdlesquelbecq@gmail.com

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English :

The 20th Nuit des livres will take place on Saturday, July 4, featuring a rich program during which you’ll have the opportunity to meet the event’s patron, Dominique SAMPIERO—whose poetry reading you’ll be able to %E9couter—and the event’s patroness, Bérénice PICHAT, who will participate in a discussion related to her book “La petite bonne.”

Sixty authors signing books, 12 used book sellers (starting at 10 a.m.), book artisans, publishers, a bookseller, organizations, and activities for all ages and tastes. Workshops, meet-and-greets, a slam poetry performance, a mystery involving a missing manuscript for families to solve, and to round out the evening, a folk dance party led by the band SMITLAP.

Free

L’événement 20ème Nuit des Livres Esquelbecq a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre de Flandre Tourisme