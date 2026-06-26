Bal folk avec le groupe SMITLAP Esquelbecq
samedi 4 juillet 2026 · Esquelbecq
Informations pratiques
Esquelbecq
Bal folk avec le groupe SMITLAP
Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
En clôture de la 20ème Nuit des livres, un bal folk est proposé avec le groupe SMITLAP.
Avec plus de 40 ans d’existence au compteur, le groupe SMITLAP incarne la scène du bal folk dans le Nord. L’accordéon et la contrebasse accompagnent le duo emblématique vielle et cornemuse pour faire danser le public en danse collective ou par couple.
Cercles circassiens, jilg, rondeau, valse, scottish, mazurka, bourrée, etc sont au rendez-vous des danseurs. On apprend en imitant les autres, en écoutant les explications. Le bal folk ou bal trad est un grand moment de partage qui s’est co-construit au fil du temps depuis les années 80 !
Participation libre
En clôture de la 20ème Nuit des livres, un bal folk est proposé avec le groupe SMITLAP.
Avec plus de 40 ans d’existence au compteur, le groupe SMITLAP incarne la scène du bal folk dans le Nord. L’accordéon et la contrebasse accompagnent le duo emblématique vielle et cornemuse pour faire danser le public en danse collective ou par couple.
Cercles circassiens, jilg, rondeau, valse, scottish, mazurka, bourrée, etc sont au rendez-vous des danseurs. On apprend en imitant les autres, en écoutant les explications. Le bal folk ou bal trad est un grand moment de partage qui s’est co-construit au fil du temps depuis les années 80 !
Participation libre .
Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France
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English :
To close out the 20th Nuit des livres, a folk dance party will be held featuring the band SMITLAP.
With over 40 years of experience, SMITLAP is a staple of the folk dance scene in the Nord region. The accordion and double bass accompany the iconic duo of the hurdy-gurdy and bagpipes, getting the audience to dance in groups or as couples.
Circus circles, jilg, rondeau, waltz, Scottish dance, mazurka, bourrée, and more await the dancers. You learn by imitating others and listening to the instructions. The folk dance or traditional dance is a wonderful shared experience that has evolved over time since the 1980s!
Free admission
L’événement Bal folk avec le groupe SMITLAP Esquelbecq a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre de Flandre Tourisme
À voir aussi à Esquelbecq (Nord)
- Exposition estivale ABéCdaires d’ici et d’ailleurs Esquelbecq 4 juillet 2026
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