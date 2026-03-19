21e brocante d’Ambonnay Ambonnay
21e brocante d’Ambonnay Ambonnay dimanche 10 mai 2026.
21e brocante d’Ambonnay
Boulevard des Fossés de Ronde Ambonnay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Brocante organisée par le Comité des fêtes d’Ambonnay.
Buvette et restauration sur place. .
Boulevard des Fossés de Ronde Ambonnay 51150 Marne Grand Est comitedesfetes_ambonnay@orange.fr
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English : 21e brocante d’Ambonnay
L’événement 21e brocante d’Ambonnay Ambonnay a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne