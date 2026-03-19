21e brocante d’Ambonnay Ambonnay

21e brocante d’Ambonnay Ambonnay dimanche 10 mai 2026.

21e brocante d’Ambonnay

Boulevard des Fossés de Ronde Ambonnay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Brocante organisée par le Comité des fêtes d’Ambonnay.
Buvette et restauration sur place.   .

Boulevard des Fossés de Ronde Ambonnay 51150 Marne Grand Est   comitedesfetes_ambonnay@orange.fr

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English : 21e brocante d’Ambonnay

L’événement 21e brocante d’Ambonnay Ambonnay a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne