Atelier Scrapbooking Création d’une boîte La Bulle des Bermonts Ambonnay
Atelier Scrapbooking Création d’une boîte La Bulle des Bermonts Ambonnay samedi 9 mai 2026.
Ambonnay
Atelier Scrapbooking Création d’une boîte
La Bulle des Bermonts Boulevard des Bermonts Ambonnay Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Adeline vous propose un atelier scrapbooking Création d’une boîte à la Bulle des Bermonts à Ambonnay.
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Place limitées à 8 personnes.
Inscriptions auprès de la Bulle des Bermonts avant le 30 avril. .
La Bulle des Bermonts Boulevard des Bermonts Ambonnay 51150 Marne Grand Est labulledesbermonts@gmail.com
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English : Atelier Scrapbooking Création d’une boîte
L’événement Atelier Scrapbooking Création d’une boîte Ambonnay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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