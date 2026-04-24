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Atelier Scrapbooking Création d’une boîte La Bulle des Bermonts Ambonnay

Atelier Scrapbooking Création d’une boîte La Bulle des Bermonts Ambonnay samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Bulle des Bermonts

Adresse : Boulevard des Bermonts

Ville : 51150 Ambonnay

Département : Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ambonnay

Atelier Scrapbooking Création d’une boîte

La Bulle des Bermonts Boulevard des Bermonts Ambonnay Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Adeline vous propose un atelier scrapbooking Création d’une boîte à la Bulle des Bermonts à Ambonnay.
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Place limitées à 8 personnes.

Inscriptions auprès de la Bulle des Bermonts avant le 30 avril.   .

La Bulle des Bermonts Boulevard des Bermonts Ambonnay 51150 Marne Grand Est   labulledesbermonts@gmail.com

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English : Atelier Scrapbooking Création d’une boîte

L’événement Atelier Scrapbooking Création d’une boîte Ambonnay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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