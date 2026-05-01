21e Marché des Potiers d’Ayen Ayen
21e Marché des Potiers d’Ayen Ayen dimanche 17 mai 2026.
Ayen
21e Marché des Potiers d’Ayen
Place de l’Eglise Ayen Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Marché des potiers et des métiers d’art de 9h à 18h entrée gratuite place de l’Eglise
Expo concours sur le thème de la faune et la flore.
Démonstration tisserande sur métier à tisser et rouet.
Atelier poterie modelage .
Place de l’Eglise Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 62 30 17 francinemendes@orange.fr
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English : 21e Marché des Potiers d’Ayen
L’événement 21e Marché des Potiers d’Ayen Ayen a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme