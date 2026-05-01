Exposition Calligraphie et poésie visuelle Ayen
Exposition Calligraphie et poésie visuelle Ayen vendredi 22 mai 2026.
Ayen
Exposition Calligraphie et poésie visuelle
17 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-22
Exposition Calligraphie et poésie visuelle René-Philippe Deswatenne
La Médiathèque Michel Peyramaure accueille du 22 au 30 mai 2026 une exposition consacrée à la calligraphie contemporaine et à la poésie visuelle, proposée par René-Philippe Deswatenne.
À travers ses œuvres, l’artiste explore le dialogue entre le geste, le signe et le sens, donnant à voir une écriture qui devient image, mouvement et émotion.
Une présentation du livre Danse avec les lettres viendra enrichir cette exposition.
Vernissage Samedi 23 mai 2026, de 10h à 12h
✍️ Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Samedi 30 mai 2026 à 10h
À partir de 11 ans et adultes Participation 5 € Sur inscription
Horaires d’ouverture
• Mardi, jeudi, vendredi 14h 18h
• Mercredi 10h 12h 14h 18h
• Samedi 10h 12h .
17 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr
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English : Exposition Calligraphie et poésie visuelle
L’événement Exposition Calligraphie et poésie visuelle Ayen a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
À voir aussi à Ayen (Corrèze)
- Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Ayen 30 mai 2026
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- Marché des Producteurs de Pays d’Ayen Ayen 2 juillet 2026