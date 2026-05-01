Ayen

Exposition Calligraphie et poésie visuelle

17 Place Louis Mareuse Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-22

Exposition Calligraphie et poésie visuelle René-Philippe Deswatenne

La Médiathèque Michel Peyramaure accueille du 22 au 30 mai 2026 une exposition consacrée à la calligraphie contemporaine et à la poésie visuelle, proposée par René-Philippe Deswatenne.

À travers ses œuvres, l’artiste explore le dialogue entre le geste, le signe et le sens, donnant à voir une écriture qui devient image, mouvement et émotion.

Une présentation du livre Danse avec les lettres viendra enrichir cette exposition.

Vernissage Samedi 23 mai 2026, de 10h à 12h

✍️ Atelier d’initiation à la calligraphie contemporaine Samedi 30 mai 2026 à 10h

À partir de 11 ans et adultes Participation 5 € Sur inscription

Horaires d’ouverture

• Mardi, jeudi, vendredi 14h 18h

• Mercredi 10h 12h 14h 18h

• Samedi 10h 12h .

17 Place Louis Mareuse Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 mediatheque.ayen@ayen.fr

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English : Exposition Calligraphie et poésie visuelle

L’événement Exposition Calligraphie et poésie visuelle Ayen a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme