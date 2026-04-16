Châteauneuf-sur-Loire

22ème édition de la Nuit Européenne des musées

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les collections et la nouvelle exposition temporaire du musée et flâner librement jusqu’à 22h.

Venez assister à la réalisation en direct et en public d’un tatouage au musée par Mylène Carpentier, la tatoueuse du salon Sulacco Tattoo de Châteauneuf-sur-Loire.

Et, pour les petits et les grands, venez essayer les tatouages éphémères proposés par le musée. .

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46 marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

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English :

L’événement 22ème édition de la Nuit Européenne des musées Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS