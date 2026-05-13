« Tatouage au musée », Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire

« Tatouage au musée » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la marine de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

« Tatouages au musée » – Entrée libre

Venez assister à la réalisation en direct et en public d’un tatouage au musée par Mylène Carpentier, la tatoueuse du salon « Sulacco Tattoo » de Châteauneuf-sur-Loire

Et, pour les petits et les grands, venez essayer les tatouages éphémères proposés par le musée

Musée de la marine de Loire 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire, France Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire 0238468446 https://www.musee-marinedeloire.fr Les collections retracent l’histoire de la navigation sur le fleuve : les bateaux, les échanges et les hommes qui ont vécu de la Loire. Le passé prestigieux de Châteauneuf y est également évoqué, ainsi que les artistes attachés à la Loire.

Les pièces importantes du musée sont :

– le moulage d’une coque de bateau de Loire en béton ;

– les maquettes de bateaux et ex-voto ;

– le riche fonds d’arts graphiques. Les visiteurs peuvent stationner dans l’avant-cour de la mairie. Les bus transportant des enfants (scolaires, centre de loisirs, etc) doivent se garer sur les stationnements prévus à cet effet, voir le plan ci dessous.

« Tatouages au musée » – Entrée libre