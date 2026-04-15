43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire
43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire samedi 19 septembre 2026.
Châteauneuf-sur-Loire
43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire
Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
visites guidées sur le château
Visites guidées sur le thème de l’exposition Savoirs de Loire, un patrimoine vivant .
Visites guidées en lien avec les travaux des douves. .
Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46 marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
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English :
guided tours of the château
L’événement 43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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