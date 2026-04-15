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43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire

43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire

43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand

Ville : 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Châteauneuf-sur-Loire

43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

visites guidées sur le château
Visites guidées sur le thème de l’exposition Savoirs de Loire, un patrimoine vivant .
Visites guidées en lien avec les travaux des douves.   .

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46  marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

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English :

guided tours of the château

L’événement 43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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