Châteauneuf-sur-Loire

43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

visites guidées sur le château

Visites guidées sur le thème de l’exposition Savoirs de Loire, un patrimoine vivant .

Visites guidées en lien avec les travaux des douves. .

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46 marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

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English :

guided tours of the château

L’événement 43ème Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS