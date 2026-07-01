Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Savoirs de Loire, un patrimoine vivant », Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Savoirs de Loire, un patrimoine vivant » 19 et 20 septembre Musée de la marine de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de la marine de Loire présente ses collections sur trois niveaux et une exposition temporaire sur les savoirs nautiques.

Musée de la marine de Loire 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire, France Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire 0238468446 https://www.musee-marinedeloire.fr Le château fut construit sur l’emplacement d’un château royal par le duc de La Vrillière. Du château même, il ne reste de l’époque de la construction qu’un pavillon élevé à la fin du XVIIe siècle et dont le décor intérieur a subi quelques modifications apportées par le duc de Penthièvre. Les anciennes douves ont été transformées en jardin. Les visiteurs peuvent stationner dans l’avant-cour de la mairie. Les bus transportant des enfants (scolaires, centre de loisirs, etc) doivent se garer sur les stationnements prévus à cet effet, voir le plan ci dessous.

Le musée de la marine de Loire présente ses collections sur trois niveaux et une exposition temporaire sur les savoirs nautiques.

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