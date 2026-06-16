La Guinguette du Port Châteauneuf-sur-Loire mardi 18 août 2026.

Châteauneuf-sur-Loire

La Guinguette du Port

Port de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-18

Guinguette ligérienne de Châteauneuf-sur-Loire concerts, jeux, jeune public, visite ligérienne… Restauration, buvette, circuit court

Festival guinguette de Châteauneuf-sur-Loire. Pour flâner, danser, se restaurer et partager une ambiance conviviale, un programme riche attend chaque jour les Castelneuviens et Loirétains sur les bords de Loire. .

Port de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 41 18

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English : La Guinguette du Port

Guinguette ligérienne de Châteauneuf-sur-Loire concerts, games, young public, visit of the Loire… Catering, refreshment bar, short circuit

L’événement La Guinguette du Port Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS