Le duc de Penthièvre, dernier châtelain de Châteauneuf-sur-Loire, Espace Florian, Châteauneuf-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Le duc de Penthièvre, dernier châtelain de Châteauneuf-sur-Loire Vendredi 18 septembre, 18h30 Espace Florian, Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Tout en étant reconnu pour sa bienveillance, sa piété et son attachement au bien public, Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, fut l’un des personnages les plus riches et les plus influents du XVIIIe siècle. Cette conférence permettra de découvrir sa personnalité, son parcours familial, sa place dans la société de son temps, l’usage qu’il fit de son immense fortune, son rôle singulier avant et pendant la Révolution.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

vendredi 18 septembre 2026 à 18 h 30

Espace Florian à Châteauneuf-sur-Loire

l’association Généalogie castelneuvienne propose la conférence animée par Josiane Guibert ; entrée gratuite

Dernier châtelain de Châteauneuf-sur-Loire, le duc de Penthièvre (1725-1793), un grand seigneur au siècle des Lumières.

Espace Florian, Châteauneuf-sur-Loire 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 58 41 18 https://www.chateauneuf-sur-loire.com/

Cette conférence permettra de découvrir sa personnalité, son parcours familial, sa place dans la société de son temps, l’usage de son immense fortune, son rôle avant et pendant la Révolution.

©Généalogie Castelneuvienne