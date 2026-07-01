Flânerie historique et littéraire « les anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire », Place Aristide Briand, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Flânerie historique et littéraire « les anciens métiers de Châteauneuf-sur-Loire » Samedi 19 septembre, 10h00 Place Aristide Briand Loiret

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque vous invite à une flânerie autour des vieux métiers de Châteauneuf. Au début du XIXe siècle, chacun sait qu’on y pouvait compter des vignerons et des mariniers. Mais on trouvait également de nombreux métiers, notamment des artisans dont l’activité animait la ville. Bon nombre de ces métiers n’existent plus aujourd’hui.

En s’appuyant sur les données des registres de recensement de 1806 et autres témoignages historiques, afin de les faire revivre, Josiane et Philippe vous invitent à les suivre dans une flânerie historique et littéraire dans les rues de notre ville. Ils vous parleront de ces métiers, de la vie des femmes et des hommes qui les pratiquaient et illustreront leur propos par de courts textes littéraires de cette époque.

Place Aristide Briand 1 place Aristide Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire Parking à proximité

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque vous invite à une flânerie autour des vieux métiers de Châteauneuf.

©Mairie de Châteauneuf sur Loire