Châteauneuf-sur-Loire

Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë

Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : 47 – 47 – EUR

47

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14

Au départ du camping de Châteauneuf-sur-Loire, embarquez dans un canoë pour une promenade de 8 km au fil de l’eau… Rendez-vous les vendredis 26 juin, 24 et 31 juillet, 14 août de 17h à 20h30

Profitez des charmes d’un coucher de soleil sur la Loire pour observer les oiseaux, apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages ligériennes et partir sur les traces du castor.

Infos pratiques les vendredis 26 juin, 24 juillet, 31 juillet et 14 août au départ du camping La Maltournée de Châteauneuf-sur-Loire.

Sortie limitée à 12 personnes

Réservation en ligne obligatoire sur plumedenature.com (les chèques vacances sont acceptés)

Contact 06.86.28.72.37 | angelique.pledran@gmail.com

Pour la pratique de sports nautiques, il est impératif de savoir nager. 47 .

Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

Departing from the campsite in Chécy or Chateauneuf sur Loire (depending on dates), board a canoe for an 8 km trip along the river…

L’événement Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS