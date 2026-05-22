Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire
Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire vendredi 26 juin 2026.
Châteauneuf-sur-Loire
Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë
Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Tarif : 47 – 47 – EUR
47
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-14 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14
Au départ du camping de Châteauneuf-sur-Loire, embarquez dans un canoë pour une promenade de 8 km au fil de l’eau… Rendez-vous les vendredis 26 juin, 24 et 31 juillet, 14 août de 17h à 20h30
Profitez des charmes d’un coucher de soleil sur la Loire pour observer les oiseaux, apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages ligériennes et partir sur les traces du castor.
Infos pratiques les vendredis 26 juin, 24 juillet, 31 juillet et 14 août au départ du camping La Maltournée de Châteauneuf-sur-Loire.
Sortie limitée à 12 personnes
Réservation en ligne obligatoire sur plumedenature.com (les chèques vacances sont acceptés)
Contact 06.86.28.72.37 | angelique.pledran@gmail.com
Pour la pratique de sports nautiques, il est impératif de savoir nager. 47 .
Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
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English :
Departing from the campsite in Chécy or Chateauneuf sur Loire (depending on dates), board a canoe for an 8 km trip along the river…
L’événement Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS