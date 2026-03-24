23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle

23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle dimanche 23 août 2026.

23e Edition Tour cycliste vélo

Lasalle Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

En 2026, le tour fête sa 23ème édition.
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Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 89 18 14 79  rene.floutier@gmail.com

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English :

In 2026, the tour celebrates its 23rd edition.

L’événement 23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

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