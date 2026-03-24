23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle
23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle dimanche 23 août 2026.
23e Edition Tour cycliste vélo
Lasalle Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
En 2026, le tour fête sa 23ème édition.
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Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 89 18 14 79 rene.floutier@gmail.com
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English :
In 2026, the tour celebrates its 23rd edition.
L’événement 23e Edition Tour cycliste vélo Lasalle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes