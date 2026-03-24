Fête de l’Alto 14ème édition 2026

Lasalle Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-17

Viv’alto présente la 14ème édition de la Fête de l’Alto, un festival de concerts en itinérances dans différentes communes des Cévennes. Les concerts & classes de maîtres auront lieu cette année à Lasalle, Saumane, St Christol les Alès et Mialet.

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Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 76 21 32 20 mhb.vivalto30@orange.fr

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English :

Viv’alto presents the 14th edition of the Fête de l’Alto, an itinerant festival of concerts in various communes of the Cévennes. This year, concerts and masterclasses will be held in Lasalle, Saumane, St Christol les Alès and Mialet.

L’événement Fête de l’Alto 14ème édition 2026 Lasalle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes