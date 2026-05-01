Saint-Alban

23ème édition de la Rando de la Flora 2026

Salle des fêtes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’entente cyclotouriste albanaise organise sa 23 ème édition Rando de la Flora . Avec 800 participants en 2025, la manifestation est devenue très prisée grâce à des parcours variés, permettant de profiter de paysages magnifiques dans la vallée de la Flora et sur la côte. Elle s’adresse aux randonneurs, aux vététistes et aux cyclotouristes.

Pour satisfaire toutes les passions et ce à tous les niveaux de pratique, nous proposons :

5 circuits VTT ( 20, 35, 45, 50 et 60kms), 3 circuits routes (51, 78 et 108Kms), 4 circuits marche ( 5 (famille) , 11, 16, et 20Kms et 2 circuits Gravel de 53 et 84Kms.

Des ravitaillements sont prévus sur les circuits jusqu’à 12 h, et une station de lavage sera proposée.

Nous reversons 1€ par participant à l’Association de Parkinsoniens des Côtes d’Armor. Les inscriptions se font sur place avant le départ.

Départ libre à partir de 7h30. .

Salle des fêtes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 69 94 80

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English :

L’événement 23ème édition de la Rando de la Flora 2026 Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor