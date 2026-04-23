Saint-Alban

Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux

Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Offrez-vous une parenthèse hors du temps…

Respirez profondément, ralentissez, et reconnectez-vous à l’essentiel lors d’un cours de Hatha Yoga de 2 heures, au cœur de la nature

Pratiquer au calme, bercé(e) par la nature… avec la présence apaisante des chevaux à proximité.

Faire du yoga en extérieur à côté des chevaux offre une combinaison unique de bienfaits physiques, mentaux et émotionnels.

Places limitées — réservation conseillée .

Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 21 62 29

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English :

L’événement Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor