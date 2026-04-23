Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux Saint-Alban
Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux Saint-Alban dimanche 31 mai 2026.
Saint-Alban
Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux
Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Offrez-vous une parenthèse hors du temps…
Respirez profondément, ralentissez, et reconnectez-vous à l’essentiel lors d’un cours de Hatha Yoga de 2 heures, au cœur de la nature
Pratiquer au calme, bercé(e) par la nature… avec la présence apaisante des chevaux à proximité.
Faire du yoga en extérieur à côté des chevaux offre une combinaison unique de bienfaits physiques, mentaux et émotionnels.
Places limitées — réservation conseillée .
Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 21 62 29
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English :
L’événement Yoga en pleine nature & connexion aux chevaux Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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