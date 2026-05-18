Saint-Alban

Visite de Bee Flora

Pollen & Nectar Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

En pleine nature, découvrez le monde fascinant des abeilles et des pollinisateurs tout en s’amusant

– Les insectes pollinisateurs et leurs rôles;

– Le fonctionnement d’une colonie d’abeilles;

– Une collection de plantes mellifères utiles à leur alimentation.

– Découverte de différents miels.

Au cours de ce parcours guidé d’environ 2 heures, vos 5 sens seront en éveil. .

Pollen & Nectar Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 65 22 28

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English :

L’événement Visite de Bee Flora Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor