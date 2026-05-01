Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons rue Christian de la Villéon Saint-Alban

Saint-Alban

Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons

rue Christian de la Villéon Lamballe Terre et Mer Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Assistez à une tonte de moutons et découvrez différentes utilisations de la laine.

Accessible aux tout-petits. Sur inscription. .

rue Christian de la Villéon Lamballe Terre et Mer Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 54 72

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English :

L’événement Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor