Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons rue Christian de la Villéon Saint-Alban
Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons rue Christian de la Villéon Saint-Alban jeudi 21 mai 2026.
Saint-Alban
Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons
rue Christian de la Villéon Lamballe Terre et Mer Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Assistez à une tonte de moutons et découvrez différentes utilisations de la laine.
Accessible aux tout-petits. Sur inscription. .
rue Christian de la Villéon Lamballe Terre et Mer Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 54 72
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English :
L’événement Fête de la Nature Découvrez la tonte des moutons Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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