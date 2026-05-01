23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo Espace Eugène Leroy Le Bugue
23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo Espace Eugène Leroy Le Bugue dimanche 24 mai 2026.
Le Bugue
23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo
Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
11h. Toyo, simple tuyau de chantier, devient un objet magique que Adèle (violoniste) fait chanter et que Gillou (contorsionniste) transforme en accessoire spectaculaire. Dès 3 ans. 7€
Cirque et musique. Dès 3 ans.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux… quelle aubaine ! Adèle, la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui… Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! .
Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 asso@festival-brikabrak.fr
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English : 23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo
11h. Toyo, a simple construction pipe, becomes a magical object that Adèle (violinist) makes sing and Gillou (contortionist) transforms into a spectacular accessory. Ages 3 and up. 7?
L’événement 23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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