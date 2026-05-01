23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo Espace Eugène Leroy Le Bugue

Le Bugue

23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

11h. Toyo, simple tuyau de chantier, devient un objet magique que Adèle (violoniste) fait chanter et que Gillou (contorsionniste) transforme en accessoire spectaculaire. Dès 3 ans. 7€

Cirque et musique. Dès 3 ans.

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux… quelle aubaine ! Adèle, la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui… Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! .

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 asso@festival-brikabrak.fr

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English : 23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo

11h. Toyo, a simple construction pipe, becomes a magical object that Adèle (violinist) makes sing and Gillou (contortionist) transforms into a spectacular accessory. Ages 3 and up. 7?

L’événement 23ème Festival BrikaBrak Duo musical et acrobatique Toyo Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère