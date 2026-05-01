23ème Festival BrikaBrak Soirée BKTRAD comment ça se danse et Oyun duo Espace Eugène Leroy Le Bugue

Le Bugue

23ème Festival BrikaBrak Soirée BKTRAD comment ça se danse et Oyun duo

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

20h30 Accompagnée de musique vivante, parole théâtrale qui exprime la joie des bals trad/folk. 22h Camille Jagueneau et Julien Evain font sonner leurs musiques d’un répertoire poitevin. Dès 10 ans. 15€

20h30 Comment ça se danse ? Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors avec humour et poésie cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble. Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire.

22h Oyun Duo. Camille Jagueneau et Julien Evain adorent jouer ensemble et ça s’entend ! À eux deux, ils font sonner leurs musiques de caractère ; un concentré de complicité autour d’un répertoire poitevin haut en couleur !

Dès 10 ans. Spectacle 1h30, bal 2h .

Espace Eugène Leroy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 88 41 asso@festival-brikabrak.fr

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English : 23ème Festival BrikaBrak Soirée BKTRAD comment ça se danse et Oyun duo

8:30pm: Accompanied by live music, theatrical lyrics express the joy of trad/folk dances. 10pm: Camille Jagueneau and Julien Evain make their music ring out from a Poitevin repertoire. Ages 10 and up. 15?

L’événement 23ème Festival BrikaBrak Soirée BKTRAD comment ça se danse et Oyun duo Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère