23ème Festival Entre Voix Place Roger Ducos Dax

Informations pratiques

Dax

23ème Festival Entre Voix

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:45:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les Stentors célèbrent 15 ans de scène avec Y a d’la joie ! , un spectacle anniversaire placé sous le signe de l’émotion, du partage et de la grande chanson française.

Portées par trois voix puissantes, chaleureuses et parfaitement harmonisées, leurs interprétations redonnent tout leur éclat aux mélodies qui ont marqué notre patrimoine musical.

Chaque chanson devient un moment de communion avec le public, tant ces airs intemporels appartiennent à la mémoire collective.

De Méditerranée à La Vie en rose , de Je chante à Y a d’la joie , en passant par Solenzara , les plus grands classiques reprennent vie avec élégance et intensité.

Les Stentors vous entraînent également dans l’univers de l’opérette et de l’opéra avec La Belle de Cadix et Mexico , avant un final pétillant avec des tubes yéyés Souvenirs, souvenirs et l’idole des jeunes . .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : 23ème Festival Entre Voix

L’événement 23ème Festival Entre Voix Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax