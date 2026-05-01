23ème Fête de la Grenouille Sur les bords du Mazou Mesves-sur-Loire
23ème Fête de la Grenouille Sur les bords du Mazou Mesves-sur-Loire dimanche 24 mai 2026.
Mesves-sur-Loire
23ème Fête de la Grenouille
Sur les bords du Mazou Le bourg Mesves-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Participez à la 23ème Fête de la Grenouille. Au programme nombreux exposants d’artisanat et produits du terroir, inauguration à 11h et intronisation des Baillis à 11h30, jeux divers pour les enfants (manège, trampoline, promenades à poney…), dégustation de cuisses de grenouilles, restauration et buvette sur place, parade musicale avec la Banda Azur et Or. Organisé par le comité des fêtes.
A noter cuisses de grenouilles disponibles également à la vente à emporter de 9h30 à 12h. .
Sur les bords du Mazou Le bourg Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 04 87
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English : 23ème Fête de la Grenouille
L’événement 23ème Fête de la Grenouille Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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