23ème salon de peinture et de sculpture Sauveterre
23ème salon de peinture et de sculpture Sauveterre samedi 30 mai 2026.
Sauveterre
23ème salon de peinture et de sculpture
SAUVETERRE Sauveterre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Retrouvez nous pour le 23ème salon de peinture et de sculpture, qui vous invite à découvrir une exposition riche.
Cette édition met à l’honneur Anthony Olivier, à travers des œuvres mêlant caractère et imagination.
Un rendez-vous culturel convivial dédié à l’art, au partage et à la rencontre entre artistes et visiteurs.
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SAUVETERRE Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 08 26 60 monique.batan@orange.fr
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English :
Join us for the 23rd painting and sculpture show, which invites you to discover a rich exhibition.
This edition features Anthony Olivier, with works combining character and imagination.
A convivial cultural event dedicated to art, sharing and encounters between artists and visitors.
L’événement 23ème salon de peinture et de sculpture Sauveterre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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