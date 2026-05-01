Sauveterre

23ème salon de peinture et de sculpture

SAUVETERRE Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvez nous pour le 23ème salon de peinture et de sculpture, qui vous invite à découvrir une exposition riche.

Cette édition met à l’honneur Anthony Olivier, à travers des œuvres mêlant caractère et imagination.

Un rendez-vous culturel convivial dédié à l’art, au partage et à la rencontre entre artistes et visiteurs.

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SAUVETERRE Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 08 26 60 monique.batan@orange.fr

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English :

Join us for the 23rd painting and sculpture show, which invites you to discover a rich exhibition.

This edition features Anthony Olivier, with works combining character and imagination.

A convivial cultural event dedicated to art, sharing and encounters between artists and visitors.

L’événement 23ème salon de peinture et de sculpture Sauveterre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65