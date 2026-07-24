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24 ème Marché Potier de Morogues Morogues

samedi 1 août 2026 · Morogues

24 ème Marché Potier de Morogues Morogues

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Maupas
Ville
18220 Morogues
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Morogues

24 ème Marché Potier de Morogues

Maupas Morogues Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Quand la terre prend vie entre les mains des artisans…
Dans le cadre enchanteur du parc du château de Maupas, découvrez le savoir-faire et la créativité de nombreux potiers. Une escapade artistique et conviviale autour de la céramique, placée cette année sous le signe des contes de fées.   .

Maupas Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 71  contact@chateaudemaupas.fr

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English :

When does clay come to life in the hands of artisans?

L’événement 24 ème Marché Potier de Morogues Morogues a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BOURGES

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