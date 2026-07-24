24 ème Marché Potier de Morogues Morogues
samedi 1 août 2026 · Morogues
Informations pratiques
Morogues
24 ème Marché Potier de Morogues
Maupas Morogues Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Quand la terre prend vie entre les mains des artisans…
Dans le cadre enchanteur du parc du château de Maupas, découvrez le savoir-faire et la créativité de nombreux potiers. Une escapade artistique et conviviale autour de la céramique, placée cette année sous le signe des contes de fées. .
Maupas Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 71 contact@chateaudemaupas.fr
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English :
When does clay come to life in the hands of artisans?
L’événement 24 ème Marché Potier de Morogues Morogues a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BOURGES
À voir aussi à Morogues (Cher)
- Visite du Château et de sa Chapelle, Château de Maupas, Morogues 19 septembre 2026