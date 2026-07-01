24 Ore italiane et marathon pizza Fournil des pieds et des pains Rilhac-Lastours

Informations pratiques

Rilhac-Lastours

24 Ore italiane et marathon pizza

Fournil des pieds et des pains 11 Route de Nexon Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 12:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Pendant 24 heures sans interruption, plongez au coeur de l’Italie à travers un évènement festif mêlant culture, gastronomie et convivialité. Ce marathon pizza invite petits et grands à savourer et découvrir des produits italiens authentiques, et même à réaliser leur propre pizza au cours de la nuit. Tout au long de ces 24h, des animations de rue, spectacles de cirque, déambulations sur échasses et tissus aériens rythmeront l’évènement. Le programme propose aussi un spectacle de danse italienne, des concerts de musiques traditionnelles du Sud de l’Italie, une nuit cinéma autour du film Nos meilleures années , ainsi qu’un marché de produits italiens.

Entre apéritifs inaugural, café gourmand, découvertes culinaires et animations pour tous les âges, ces 24h d’Italie promettent une immersion unique dans l’art de vivre italien, ou partage, saveurs et bonne humeur seront au rendez-vous. .

Fournil des pieds et des pains 11 Route de Nexon Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 93 20

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English : 24 Ore italiane et marathon pizza

L’événement 24 Ore italiane et marathon pizza Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus