Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours
samedi 25 juillet 2026 · Rilhac-Lastours
Informations pratiques
Rilhac-Lastours
Fête de la Sainte Marguerite
Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Comme chaque année, Rilhac-Lastours vous accueille pour fêter la Sainte Marguerite (fête patronale).
Au programme:
Samedi 25 juillet
dès 15h expo photos et pastels à la salle des fêtes
18h messe et procession
19h marché de producteurs locaux avec possibilité de restauration sur place
21h spectacle musical
23h embrasement du château et feu d’artifice
Dimanche 26 juillet
dès 7h vide-greniers
9h départ randos pédestre et équestre
Avec toute la journée buvette, restauration rapide et marché d’artisans
Animations clown bigoudi, las baladins de Solignac, expo photos et pastel et animation insectes et fleurs au jardin de l’an mil.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux! .
Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 63 77 18 assocfrl@gmail.com
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English : Fête de la Sainte Marguerite
L’événement Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin
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