Informations pratiques

Rilhac-Lastours

Fête de la Sainte Marguerite

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-26 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Comme chaque année, Rilhac-Lastours vous accueille pour fêter la Sainte Marguerite (fête patronale).

Au programme:

Samedi 25 juillet

dès 15h expo photos et pastels à la salle des fêtes

18h messe et procession

19h marché de producteurs locaux avec possibilité de restauration sur place

21h spectacle musical

23h embrasement du château et feu d’artifice

Dimanche 26 juillet

dès 7h vide-greniers

9h départ randos pédestre et équestre

Avec toute la journée buvette, restauration rapide et marché d’artisans

Animations clown bigoudi, las baladins de Solignac, expo photos et pastel et animation insectes et fleurs au jardin de l’an mil.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux! .

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 63 77 18 assocfrl@gmail.com

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English : Fête de la Sainte Marguerite

L’événement Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin