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AGENDA · Rilhac-Lastours

Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours

samedi 25 juillet 2026 · Rilhac-Lastours

Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Bourg de Lastours
Ville
87800 Rilhac-Lastours
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rilhac-Lastours

Fête de la Sainte Marguerite

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Comme chaque année, Rilhac-Lastours vous accueille pour fêter la Sainte Marguerite (fête patronale).
Au programme:
Samedi 25 juillet
dès 15h expo photos et pastels à la salle des fêtes
18h messe et procession
19h marché de producteurs locaux avec possibilité de restauration sur place
21h spectacle musical
23h embrasement du château et feu d’artifice
Dimanche 26 juillet
dès 7h vide-greniers
9h départ randos pédestre et équestre
Avec toute la journée buvette, restauration rapide et marché d’artisans
Animations clown bigoudi, las baladins de Solignac, expo photos et pastel et animation insectes et fleurs au jardin de l’an mil.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux!   .

Bourg de Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 63 77 18  assocfrl@gmail.com

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English : Fête de la Sainte Marguerite

L’événement Fête de la Sainte Marguerite Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin

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