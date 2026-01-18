24 poses, L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

24 poses Vendredi 12 février 2027, 20h30 L’Escale Culture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T20:30:00+01:00 – 2027-02-12T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-12T20:30:00+01:00 – 2027-02-12T23:30:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement : 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce romanphoto est bien vivant !

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Avec le soutien du Fonds PARLA

L’Escale Culture 600 rue de la Papinière, Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/24-poses-12022027-1930 »}]

24 poses / Spectacle vivant / Mixt Nantes Cirque En tournée en Loire-Atlantique